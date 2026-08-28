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РУСАДА впервые с 2022 года проверило Александру Трусову на допинг

РУСАДА впервые с 2022 года проверило Александру Трусову на допинг
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле проверило на допинг серебряного призёра Олимпиады в Пекине фигуристку Александру Игнатову (Трусову) впервые с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в июле РУСАДА протестировало 11 российских фигуристов. Помимо Трусовой, на допинг были проверены Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарёва, Григорий Фёдоров, Анна Фролова, Матвей Янченков, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Макар Солодников и Матвей Ветлугин. Для Алиева, Янченкова, Кондратюка, Чикмарёвой, Костылевой и Лазарева эта проверка стала второй за год.

В январе этого года Трусова заявила о возобновлении спортивной карьеры после четырёх лет без официальных стартов и рождения ребёнка. В предстоящем сезоне она выйдет на соревнования под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.