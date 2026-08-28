Марк Кондратюк сообщил, что окончил бакалавриат и поступил в магистратуру

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях российский фигурист Марк Кондратюк сообщил, что окончил бакалавриат и поступил в магистратуру. Кондратюк обучался в Российском экономическом университете (РЭУ) им. Г. В. Плеханова.

Фото: Из личного архива Марка Кондратюка

Фото: Из личного архива Марка Кондратюка

«Спасибо большое всем причастным! Диплом получил, в магистратуру поступил!» — написал Кондратюк в социальных сетях.

Марку Кондратюку 22 года. Он является чемпионом России и Европы 2022 года. В минувшем сезоне фигурист стал бронзовым призёром чемпионата страны, а также выиграл два этапа Гран-при.

Кондратюк в августе получил нейтральный статус. Он выступит на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт с 4 по 6 сентября в Токио, Япония.