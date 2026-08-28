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Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков анонсировали КП на сезон-2026/2027

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков анонсировали КП на сезон-2026/2027
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков анонсировали новую короткую программу на предстоящий сезон-2026/2027.

Спортивная пара будет выступать под неоклассический трек Røpe – Senja. Постановщиком программы выступил хореограф Сергей Плишкин.

В минувшем сезоне-2025/2026 Чикмарёва и Янченков заняли третье место на чемпионате и в финале Гран-при России. Ранее пара получила нейтральный статус ISU и имеет право выступать на турнирах под эгидой организации. Их первым соревнованием на международной арене станет турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Японии с 4 по 6 сентября.

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