«Думаю, никаких проблем с этим не будет». Ковтун — о четверном лутце Трусовой в Японии

Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Максим Ковтун высказался о шансах российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) исполнить четверной лутц на соревновании серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. Турнир пройдёт в Японии с 4 по 6 сентября.

Ранее Александра чисто исполнила этот прыжок на открытой тренировке группы Этери Тутберидзе.

«Лутц очень уверенно и очень хорошо прыгнула. Сможет ли повторить в Японии? Думаю, никаких проблем с этим не будет. Единственное, конечно, нужно привыкать к зрителю. Потому что эмоции совершенно разные, когда ты просто на тренировке делаешь элементы или когда ты делаешь это при зрителях. Но для многих наших спортсменов самый требовательный зритель — это наш российский. Поэтому будем надеяться, что на международных соревнованиях нашим ребятам будет даже проще», – приводит слова Ковтуна ТАСС.