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Данья Муаден и Тео Биго выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при ISU в Риге

Данья Муаден и Тео Биго выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при ISU в Риге
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Французские танцоры на льду Данья Муаден и Тео Биго стали победителями ритм-танца на юниорском этапе серии Гран-при ISU в Риге, Латвия. За своё выступление они получили от судей 64,41 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Рига, Латвия
Танцы на льду. Ритм-танец
28 августа 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Германия

Вторыми стали американцы Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр с результатом 62,73. Тройку лидеров замкнули немцы Эникё Кобор и Зоард Кобор (55,91).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 64,41.
  2. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 62,73.
  3. Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 55,91.
  4. Луиза Коас-Боже/Даниил Гришин (Франция) — 55,86.
  5. Лилия Литенко/Александр Рыженков (Израиль) — 54,44.
  6. Дьян Шнайдер/Яхим Новак (Чехия) — 54,40.
  7. Лоренс Брьер/Эрл-Джесси Селестино (Канада) — 53,43.
Календарь Гран-при ISU среди юниоров
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