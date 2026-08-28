Данья Муаден и Тео Биго выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при ISU в Риге
Французские танцоры на льду Данья Муаден и Тео Биго стали победителями ритм-танца на юниорском этапе серии Гран-при ISU в Риге, Латвия. За своё выступление они получили от судей 64,41 балла.
Вторыми стали американцы Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр с результатом 62,73. Тройку лидеров замкнули немцы Эникё Кобор и Зоард Кобор (55,91).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 64,41.
- Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 62,73.
- Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 55,91.
- Луиза Коас-Боже/Даниил Гришин (Франция) — 55,86.
- Лилия Литенко/Александр Рыженков (Израиль) — 54,44.
- Дьян Шнайдер/Яхим Новак (Чехия) — 54,40.
- Лоренс Брьер/Эрл-Джесси Селестино (Канада) — 53,43.