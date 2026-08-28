«Хочется поскорее выйти». Фигурист Овчинников — о международных соревнованиях

Бронзовые призёры чемпионата России 2026 года среди юниоров, выступающие в парном катании, Таисия Гусева и Даниил Овчинников рассказали о желании быстрее выйти на международные соревнования.

Гусева: Подготовка прошла хорошо, быстро восстановили элементы, перешли на новую модель коньков. В целом всё хорошо.

Овчинников: В подготовке не было никаких трудностей, всё прошло по плану. У нас была чёткая стратегия. Есть ли элемент, который хотели бы показать в этом сезоне? Больше хочется показывать стабильное чистое катание, чтобы мы этим запоминались, чтобы нас видели и замечали, радовались нашим выступлениям. Конечно, сейчас присутствует ощущение, что хочется поскорее выйти, показать свой максимум и программы, чтобы не только на российских соревнованиях видели, но и по всему миру. Точной информации по турнирам нет, всё зависит от того, как мы будем получать визы, – приводит слова Гусевой и Овчинникова ТАСС.