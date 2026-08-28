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«Пока держимся». Гончаренко — о возможном пропуске сезона Петросян

«Пока держимся». Гончаренко — о возможном пропуске сезона Петросян
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Российский тренер Инна Гончаренко высказалась о возможном пропуске сезона трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию Аделией Петросян.

— Рассматривается ли вариант с пропуском сезона Аделией?
— Вы знаете, это неисповедимо. Это невозможно предугадать. Человек — живое существо. Пока держимся. Но за несколько дней работы и общения сложно что-то говорить, – приводит слова Гончаренко Sport24.

Ранее Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и некоторое время не тренировалась. 26 августа фигуристка рассказала, что её новым наставником стала Инна Гончаренко. Спортсменка намерена подготовиться к контрольным прокатам сборной России.

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