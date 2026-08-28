Мама Ляшенко: почти каждый год на день рождения сидела в гипсе — Ане я желала другого

Татьяна Етко, мама призёра этапа Гран-при России Анны Ляшенко, рассказала, чем её дочь занималась до фигурного катания.

«Признаюсь, спортивная гимнастика — очень сложный вид спорта. Тренировки по семь-восемь часов каждый день, множество сложных элементов, силовая, прыжковая подготовка, жёсткие падения, частые травмы, мозоли до крови, ледяной зал зимой, неимоверная жара летом, старые снаряды, отсутствие современных на тот момент технологий, которые были доступны российским спортсменам, но не спортсменам бывших союзных республик. Почти каждый год на свой день рождения сидела в гипсе. А Ане я желала другого.

Во время своих тренировок я часто наблюдала за тем, как работают художественные гимнастки, думала, что им проще, чем спортивным. Поэтому и мечтала, что моя дочь будет заниматься именно этим видом спорта.

Два раза я пыталась отдать её в секцию, но не получалось то из-за возраста, то из-за физических параметров. В итоге Аня пошла на танцы в местный Дворец культуры, ей тогда было четыре года. А через год тренер ансамбля уехала, и мы остались без занятий. Тогда я нашла секцию эстетической гимнастики рядом с работой. Это то же самое, что и художественн