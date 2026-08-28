Мама фигуристки Ляшенко рассказала подробности перехода дочери в парное катание

Татьяна Етко, мама российской фигуристки Анны Ляшенко, рассказала подробности перехода дочери в парное катание.

«Всё произошло спонтанно. Появился шанс, и мы решили воспользоваться им. Инициатива исходила от Ани. Один звонок от знакомой изменил всё, и вот она на просмотре. Это было почти в конце трансферного окна, когда ещё можно было перейти.

Смена дисциплины для Ани — не трагедия. Аня не жалеет ни о чём, ведь результаты в одиночном катании никуда не денутся. Она всегда хотела попробовать себя в парном катании. Когда-то давно мы даже ездили в Питер на просмотр, и Аня тренировалась в группе парного катания целый месяц.

Сейчас же пришло время действовать по принципу: пока не попробуешь — не узнаешь. Я не могла принять решение за Аню, но у неё было огромное желание попробовать. Да и пошла она в группу, где очень сильный тренер», – сказала Етко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Ранее Анна Ляшенко выступала в одиночном катании. Её тренером была Юлия Липницкая. В это межсезонье фигуристка приняла решение перейти в парное катание, где её наставником стал Станислав Морозов.