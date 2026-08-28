Мама фигуристки Ляшенко рассказала, как Плющенко и Липницкая помогли с переездом в Москву

Татьяна Етко, мама призёра этапа Гран-при России Анны Ляшенко, рассказала, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и Юлия Липницкая помогли с переездом в Москву.

«Долго я принимала решение. На самом деле, до того, как Аня стала заниматься фигурным катанием, не представляла, насколько это дорогой вид спорта. Конечно, в меру возможностей пыталась обеспечить Аню всем необходимым — от профессиональных коньков до занятий у хороших специалистов, но жизнь и тренировки в Москве всегда представлялись нереальными. Мы с Аней очень благодарны Юлии Вячеславовне Липницкой и «Ангелам Плющенко» в лице Евгения Плющенко и Яны Рудковской, которые приняли нас в свои стены, помогли с жильём, да и не только.

Был ещё момент. Я не могла отпустить дочь одну в Москву, так как она была ещё не слишком взрослой, да и расстояние больше 1100 км, а ей всего 12 лет, надо было решить вопрос, с кем она будет жить, бросать свою любимую работу я не хотела, и на тот момент было неизвестно, что из всего этого выйдет. Но Аня победила, каким-то образом убедила меня, что надо попробовать, к тому же я видела, как она хотела заниматься, а у