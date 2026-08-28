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«Она умела находить баланс между строгостью и шуткой». Мама Ляшенко — о Липницкой

«Она умела находить баланс между строгостью и шуткой». Мама Ляшенко — о Липницкой
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Татьяна Етко, мама призёра этапа Гран-при России Анны Ляшенко, рассказала о работе дочери с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой.

«Тренер — это человек, который является важной частью жизни своего спортсмена. Когда ребёнок начинает заниматься спортом, тренер становится одним из самых близких людей для него. Я уже говорила, что Ане повезло встречать специалистов, которые понимали её, а она могла слышать их. Юлия Вячеславовна также не стала исключением. Она всегда умела находить баланс между строгостью и требовательностью и шуткой.

На тренировках Юлия Вячеславовна очень чётко организовывала отработку программ и элементов. Аня с нетерпением ждала каждой тренировки, чтобы увидеть, как она двигается, как держит скорость и направление. И затем старалась повторять за ней, учиться у неё», — сказала Етко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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