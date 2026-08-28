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«Пётр — опытный партнёр, я не переживаю за Аню». Мама Ляшенко — об Алексеенко

«Пётр — опытный партнёр, я не переживаю за Аню». Мама Ляшенко — об Алексеенко
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Мама Анны Ляшенко, российской фигуристки, ныне выступающей в парном катании, Татьяна Етко рассказала, что не переживает за дочь и доверяет её партнёру Петру Алексеенко.

«Как по мне, парное катание сложнее, а в последнее время, с исполнением четверных подкрутов и выбросов, ещё осложнилось, а поддержки вверх ногами чего стоят!

Пётр — опытный партнёр, поэтому я не переживаю за Аню. Она иногда говорит, что ей бывает страшно при выполнении парных элементов, но этот страх связан не с высотой или недоверием, а с тем, что она не до конца освоила некоторые нюансы. Ей нужно время, чтобы понять технику и привыкнуть, как правильно делать элементы», – сказала Етко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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