«Пётр — опытный партнёр, я не переживаю за Аню». Мама Ляшенко — об Алексеенко

Мама Анны Ляшенко, российской фигуристки, ныне выступающей в парном катании, Татьяна Етко рассказала, что не переживает за дочь и доверяет её партнёру Петру Алексеенко.

«Как по мне, парное катание сложнее, а в последнее время, с исполнением четверных подкрутов и выбросов, ещё осложнилось, а поддержки вверх ногами чего стоят!

Пётр — опытный партнёр, поэтому я не переживаю за Аню. Она иногда говорит, что ей бывает страшно при выполнении парных элементов, но этот страх связан не с высотой или недоверием, а с тем, что она не до конца освоила некоторые нюансы. Ей нужно время, чтобы понять технику и привыкнуть, как правильно делать элементы», – сказала Етко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.