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«Он заботится об Ане». Мама Ляшенко оценила тренерский подход Станислава Морозова

«Он заботится об Ане». Мама Ляшенко оценила тренерский подход Станислава Морозова
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Татьяна Етко, мама российской фигуристки Анны Ляшенко, недавно перешедшей в парное катание, оценила работу заслуженного тренера России Станислава Морозова.

«Мы общаемся с тренером только по рабочим вопросам — в тренировочный процесс я не вмешиваюсь. Но я вижу, что Станислав Александрович хорошо относится к Ане и заботится о ней. Что будет дальше, покажет время. Я не вижу смысла загадывать. Лучше шаг за шагом идти вперёд, а там решение за Аней. Я буду её поддерживать, буду помогать ей, насколько это будет в моих силах», – сказала Етко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Напомним, в одиночном катании Ляшенко работала под руководством Юлии Липницкой. А Станислав Морозов стал её первым наставником в парном катании. В его группе также тренируются чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и серебряные призёры Олимпиады-2026 грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.

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