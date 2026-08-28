«От добра добра не ищут». Роднина оценила перспективы Петросян у Гончаренко

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила перспективы совместной работы российской фигуристки Аделии Петросян с новым наставником Инной Гончаренко. Ранее спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе.

«Будем смотреть в будущем. Если спортсменка решается сначала прекратить сезон, а потом уйти к другому тренеру, значит, что-то её не устраивает. От добра добра не ищут. Что касается будущего, никто из нас не может знать, каким оно будет. Мы не можем прогнозировать и фантазировать – надо смотреть и делать выводы», – приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Аделия Петросян является трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию. В феврале этого года на Олимпиаде в Милане спортсменка заняла шестое место.