«Я русский, хоть и зовут Дарио». Чиризано — о ритм-танце под музыку из «Евгения Онегина»

Бронзовые призёры чемпионата России — 2026, выступающие в танцах на льду, Елизавета Песечник и Дарио Чиризано рассказали о новом ритм-танце и выразили желание продвигать русскую культуру на мировой арене.

В предстоящем сезоне дуэт будет кататься под Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского и «Вальс 1905» Эдгара Акопяна.

— Поговорим о ваших новых программах. Ритм-танец. Кто ставил, что за музыка?

Дарио: В конце прошлого сезона мы с Анжеликой Алексеевной [Крыловой] стали думать, какими будут программы нового сезона. И Максим Ставиский предложил музыку из «Евгения Онегина». Мы поддержали эту идею. Всю постановку сделала Анжелика Алексеевна. Нам очень нравится эта программа, в ней много классных моментов.

Елизавета: Согласна, программа получилась очень гармоничной. Нам нравится, как звучит музыка на льду и как это все скомпоновано.

Дарио: Мне безумно нравится вальс. Очень классный паттерн, рисунок вальса потрясающий. В нач