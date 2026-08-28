Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо стали победителями ЮГП ISU в Риге, Мосс и Гальбавы — вторые

Китайские фигуристы Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо стали победителями второго этапа серии Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. По сумме двух программ они получили от судей 153,51.

Вторыми стали американцы Риган Мосс и Якуб Гальбавы с результатом 145,28. Тройку призёров замкнули представители Чехии Дебора-Анна Цоген и Лукаш Вохозка (143,49).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Спортивные пары. Итоговое положение:

Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 153,51. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 145,28. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 143,49. Клелья Лиж-Латю/Аллан-Даниэль Фишер (Франция) — 128,16. Мариким Ранзи/Энрик Лего (Канада) — 124,17. Мирослава Орешкин/Владимир Фурман (Канада) — 122,90. Эми Ритчи/Митчелл Данн (Канада) — 117,90. Джулит Мик/Девин Мик (США) — 117,26.