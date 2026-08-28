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Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо стали победителями ЮГП ISU в Риге, Мосс и Гальбавы — вторые

Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо стали победителями ЮГП ISU в Риге, Мосс и Гальбавы — вторые
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Китайские фигуристы Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо стали победителями второго этапа серии Гран-при ISU среди юниоров в Риге, Латвия. По сумме двух программ они получили от судей 153,51.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Рига, Латвия
Спортивные пары. Произвольная программа
28 августа 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
США
3
Чехия

Вторыми стали американцы Риган Мосс и Якуб Гальбавы с результатом 145,28. Тройку призёров замкнули представители Чехии Дебора-Анна Цоген и Лукаш Вохозка (143,49).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Рига, Латвия. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 153,51.
  2. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 145,28.
  3. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 143,49.
  4. Клелья Лиж-Латю/Аллан-Даниэль Фишер (Франция) — 128,16.
  5. Мариким Ранзи/Энрик Лего (Канада) — 124,17.
  6. Мирослава Орешкин/Владимир Фурман (Канада) — 122,90.
  7. Эми Ритчи/Митчелл Данн (Канада) — 117,90.
  8. Джулит Мик/Девин Мик (США) — 117,26.
Календарь Гран-при ISU среди юниоров
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