Загитова анонсировала открытие своей школы и мастер-класс для воспитанников в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова анонсировала открытие центра фигурного катания в Казани. 30 августа спортсменка проведёт мастер-класс для воспитанников школы.

«Друзья, 30 августа в 9:30 приглашаю вас на открытие моей школы фигурного катания в Казани! Лучше приходить заранее. В этот день проведём открытую тренировку для воспитанников школы. Ребята покажут свои выступления, а я с удовольствием поддержу их на льду и разделю с вами любовь к фигурному катанию. В программе также показательные номера наших спортсменов, моя автограф-сессия, моё выступление для зрителей Татарстана и праздничная атмосфера, спорт и вдохновение для всей семьи.

Вход свободный. Буду очень ждать всех – приходите поддержать юных фигуристов, познакомиться с нашей школой и вместе открыть новую страницу в развитии фигурного катания в Казани!» – написала Загитова в своём телегам-канале.