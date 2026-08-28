ISU изменил критерии запасных фигуристов для участия в этапах Гран-при под своей эгидой

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал у себя на официальном сайте документ, в котором указаны обновлённые критерии отбора для спортсменов, претендующих на участие в этапах Гран-при ISU в статусе запасных. Изменения коснулись также фигуристов из России и Беларуси, выступающих на соревнованиях в нейтральном статусе.

Согласно нововведениям, фигуристам потребуется выступить на турнирах под эгидой ISU в текущем сезоне и набрать на них технический минимум по баллам в своём виде.

По прежним правилам российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян могли стать потенциальными участниками этапов Гран-при благодаря выступлению на квалификационном турнире в Пекине и последующих Олимпийских играх в Милане, благодаря чему вошли в необходимый список фигуристов с наилучшими результатами. Однако после изменений, внесённых ISU, фигуристы смогут бороться за участие в ЭГП только через выступления на турнирах категории «челленджер», так как Олимпийские игры не проводятся под эгидой ISU, а квалификационные соревнования в Пекине более не учитывают для отбора на ЭГП. Победители «челленджеров» будут внесены в нижнюю часть списка запасных в соответствии с набранными на турнирах баллами.

Также по новым правилам завоёванная на одном из этапов Гран-при медаль не гарантирует спортсмену участие во втором ЭГП.

Первым турниром для взрослых российских фигуристов после допуска до международных соревнований станет «челленджер» в Токио, который пройдёт с 4 по 6 сентября.