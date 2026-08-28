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Хана Бат выиграла второй этап Гран-при ISU среди юниоров в Риге

Хана Бат выиграла второй этап Гран-при ISU среди юниоров в Риге
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Австралийская фигуристка Хана Бат стала победительницей этапа Гран-при ISU среди юниоров в Риге в женском одиночном катании. От судей за два проката она получила 209,07 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Рига, Латвия
Девушки. Произвольная программа
28 августа 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Хана Бат
Австралия
209.07
2
Мэи Окада
Япония
205.47
3
Ван Ихань
Китай
195.03

На втором месте расположилась японка Мэи Окада, лидировавшая после короткой программы, с результатом 205,47 балла. Тройку призёров замкнула Ван Ихань из Китая — её сумма составила 195,03.

Фигурное катание. 2-й Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Девушки. Итоговые результаты

1. Хана Бат (Австралия) — 209,07.

2. Мэи Окада (Япония) — 205,47.

3. Ван Ихань (Китай) — 195,03.

4. Кэи Ямада (Япония) — 191,44.

5. Скайлар Лаутова-Пегеро (США) — 187,56.

6. Валерия Ежова (Швейцария) — 178,25.

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