Хана Бат выиграла второй этап Гран-при ISU среди юниоров в Риге

Австралийская фигуристка Хана Бат стала победительницей этапа Гран-при ISU среди юниоров в Риге в женском одиночном катании. От судей за два проката она получила 209,07 балла.

На втором месте расположилась японка Мэи Окада, лидировавшая после короткой программы, с результатом 205,47 балла. Тройку призёров замкнула Ван Ихань из Китая — её сумма составила 195,03.

Фигурное катание. 2-й Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Девушки. Итоговые результаты

1. Хана Бат (Австралия) — 209,07.

2. Мэи Окада (Япония) — 205,47.

3. Ван Ихань (Китай) — 195,03.

4. Кэи Ямада (Япония) — 191,44.

5. Скайлар Лаутова-Пегеро (США) — 187,56.

6. Валерия Ежова (Швейцария) — 178,25.