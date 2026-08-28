Этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига: результаты соревнований 28 августа

Сегодня, 28 августа, в Риге, Латвия, продолжился второй юниорский этап Гран-при ISU. В рамках соревновательного дня спортсмены выступили в трёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами прокатов, которые прошли в пятницу.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Результаты выступлений 28 августа:

Танцы на льду, ритм-танец

1. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) – 64,41.

2. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) – 62,73.

3. Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) – 55,91.

4. Луиза Коас-Боже/Дании Гришин (Франция) – 55,86.

5. Лилия Литенко/Александр Рыженков (Израиль) – 54,44.

6. Дьян Шнайдер/Яхим Новак (Чехия) – 54,40.

Спортивные пары, итоговые результаты

1. Чэнь Юйсюань/Дун Иньбо (Китай) — 153,51.

2. Риган Мосс/Якуб Гальбавы (США) — 145,28.

3. Дебора-Анна Цоген/Лукаш Вохозка (Чехия) — 143,49.

4. Клелья Лиж-Латю/Аллан-Даниэль Фишер (Франция) — 128,16.

5. Мариким Ранзи/Энрик Лего (Канада) — 124,17.

6. Мирослава Орешкин/Владимир Фурман (Канада) — 122,90.

Девушки, итоговые результаты

1. Хана Бат (Австралия) — 209,07.

2. Мэи Окада (Япония) — 205,47.

3. Ван Ихань (Китай) — 195,03.

4. Кэи Ямада (Япония) — 191,44.

5. Скайлар Лаутова-Пегеро (США) — 187,56.

6. Валерия Ежова (Швейцария) — 178,25.