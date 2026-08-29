«Я была против». Мишина — о решении выступать со старыми программами в сезоне-2026/2027

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, оценила решение тренерского штаба оставить спортсменам старые программы на сезон-2026/2027.

— Ваш партнёр признался, что считает правильным ходом возвращение к программам сезона-2023/2024. А что думаете по этому поводу вы?

— На самом деле, у меня смешанные чувства по этому поводу. Не то чтобы внутренний протест, но… Я была против. Очень долго уговаривала Тамару Николаевну [Москвину] подготовить к началу сезона новые постановки, но она не поддалась. Наверное, решение было в целом правильным: в тот период, когда мы всё это обсуждали, речь шла о том, чтобы быть в форме уже к первым числам сентября, и было важно как можно быстрее накатать программы. Понятно, что со старыми постановками сделать это было проще. И всё-таки мне было жаль ту работу, которую мы проделали весной: потратили много времени на создание новых номеров. Анжелика Крылова работала с нами две недели очень плотно, — приводит слова Мишиной RT на русском.