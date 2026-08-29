15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина рассказала, как свадьба повлияла на её подготовку к сезону

Мишина рассказала, как свадьба повлияла на её подготовку к сезону
Комментарии

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, рассказала, как свадьба повлияла на её подготовку к сезону.

— Насколько сильно вас выбила из графика подготовки к сезону собственная свадьба и всё, что этому предшествовало?
— Вообще не выбила. Всё, что мы сделали за первые полгода с того момента, как Андрей сделал мне предложение, — это забронировали площадку для торжества и специалистов. Все прочие обсуждения, связанные с организацией, оставили на весну. Когда началось лето, график в этом плане стал, конечно, более плотным: приходилось встречаться с разными людьми, согласовывать детали, но не могу сказать, что это как-то мешало тренировкам.

— Многие публичные персоны стараются превратить свою свадьбу в большое, шумное светское торжество. Ваша с Андреем была достаточно камерной. Сразу приняли такое решение?
— Мы сделали свою свадьбу, я бы сказала, с размахом, но для ограниченного круга: для семьи и близких, — приводит слова Мишиной RT на русском.

Фигуристка Анастасия Мишина вышла замуж за тренера по баскетболу Андрея Пушнякова 2 июля.

Материалы по теме
«Я была против». Мишина — о решении выступать со старыми программами в сезоне-2026/2027