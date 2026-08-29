Мишина рассказала, как свадьба повлияла на её подготовку к сезону

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, рассказала, как свадьба повлияла на её подготовку к сезону.

— Насколько сильно вас выбила из графика подготовки к сезону собственная свадьба и всё, что этому предшествовало?

— Вообще не выбила. Всё, что мы сделали за первые полгода с того момента, как Андрей сделал мне предложение, — это забронировали площадку для торжества и специалистов. Все прочие обсуждения, связанные с организацией, оставили на весну. Когда началось лето, график в этом плане стал, конечно, более плотным: приходилось встречаться с разными людьми, согласовывать детали, но не могу сказать, что это как-то мешало тренировкам.

— Многие публичные персоны стараются превратить свою свадьбу в большое, шумное светское торжество. Ваша с Андреем была достаточно камерной. Сразу приняли такое решение?

— Мы сделали свою свадьбу, я бы сказала, с размахом, но для ограниченного круга: для семьи и близких, — приводит слова Мишиной RT на русском.

Фигуристка Анастасия Мишина вышла замуж за тренера по баскетболу Андрея Пушнякова 2 июля.