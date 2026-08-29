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Российский фигурист Егор Рухин будет представлять Болгарию на международных стартах

Российский фигурист Егор Рухин будет представлять Болгарию на международных стартах
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Российский фигурист Егор Рухин сменил спортивное гражданство и будет выступать на международных стартах за Болгарию, об этом сообщил президент Федерации фигурного катания Болгарии Христо Турлаков.

«Егор Рухин будет представлять Болгарию», — приводит слова Турлакова ТАСС.

Ранее Рухин тренировался в группе Этери Тутберидзе, а также под руководством Евгения Плющенко и Елены Буяновой. В 2024 году фигурист перешёл в группу тренера Сергея Четверухина.

22-летний Рухин является призёром юниорского этапа Гран-при ISU — 2021 и чемпионом Москвы — 2024. В сезоне-2025/2026 Рухин стал 13-м на чемпионате Москвы, а также занял 11-е место на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

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