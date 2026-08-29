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«Аделии нужен новый виток». Радионова поддержала переход Петросян к Гончаренко

«Аделии нужен новый виток». Радионова поддержала переход Петросян к Гончаренко
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова оценила переход Аделии Петросян к Инне Гончаренко. Ранее спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе.

«Считаю, что это прекрасная новость. Мне кажется, Аделии нужен был новый виток, а Инна Германовна, думаю, тоже соскучилась по работе с топовыми спортсменами. Думаю, сейчас обе будут воодушевлены и наполнены энергией.

Единственное, для полноценной работы необходимы условия и сильная команда. Спортсменке такого уровня недостаточно одного главного тренера. Нужны специалисты по скольжению, хореограф, тренер по физической подготовке и другие специалисты. Сейчас фигурное катание очень сильно развивается, и в одиночку работать всё сложнее. Если они соберут хорошую команду, думаю, результат будет хорошим», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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