Елена Радионова: горжусь, что стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова оценила одно из своих карьерных достижений.

— Вы стали первой двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Что сегодня для вас значит это достижение?

— Наверное, сейчас это просто факт моей биографии. Конечно, я горжусь тем, что стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, но каждый день об этом не думаю. Это не то, чем я живу. Не живу старыми воспоминаниями и событиями — у меня сейчас другая жизнь.

— Вы очень рано начали конкурировать со взрослыми спортсменками. Не было ли ощущения, что взрослая карьера началась слишком рано?

— Нет, такого не было. Наоборот, всё происходило поступательно — по нарастающей. И с каждым сезоном становилось всё интереснее. В первый сезон на юниорском уровне я выиграла всевозможные соревнования, поэтому, конечно, хотелось двигаться дальше. Было интересно выступать уже на взрослом уровне, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.