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Радионова назвала самый счастливый момент своей спортивной карьеры

Радионова назвала самый счастливый момент своей спортивной карьеры
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова рассказала о самых памятных моментах в карьере.

— Если бы можно было вернуться в любой момент спортивной карьеры и прожить его ещё раз, какой момент вы бы выбрали?
— Наверное, победу на чемпионате России – для меня это был очень счастливый момент. Ещё выбрала бы второе золото юниорского чемпионата мира.

— Почему именно второй юниорский чемпионат мира стал для вас таким особенным?
— На первый чемпионат мира я ехала, не зная, чего ожидать. Когда ты приезжаешь впервые, тебе всё интересно, хочется попробовать свои силы. А во второй раз, когда ты уже завоевал титул, подтверждать его гораздо тяжелее. У тебя уже есть определённая планка, ниже которой ты не можешь себя опустить, и уже понимаешь: ты был первым, и другого результата для себя как будто не существует. Ты должен подтвердить свой титул, поэтому второй раз был сложнее. Плюс у меня была травма, из-за которой я не смогла участвовать в юниорском чемпионате России. На мне была большая ответственность, потому что меня выбрали запасной, третьим номером, мне хотелось оправдать все ожидания, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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