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«Она буквально жила этим». Радионова — о работе Инны Гончаренко

«Она буквально жила этим». Радионова — о работе Инны Гончаренко
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова рассказала об особенностях тренерского подхода Инны Гончаренко.

— Вы много лет тренировались у Инны Гончаренко. Чем её подход отличался от других тренеров?
— Мне кажется, если Инна Германовна погружалась в процесс, то погружалась абсолютно во всё. Было такое, что она сама проводила нам разминки, тренировки на льду, занятия по общей физической подготовке.

Могу говорить именно о том времени, когда сама у неё тренировалась. Она буквально жила этим. С утра до вечера думала, как улучшить тренировочный процесс, изучала различные материалы, постоянно искала что-то новое.

Она была абсолютным фанатом своего дела. Например, она никогда не позволяла мне просто самостоятельно разминаться. Многие спортсмены у других тренеров сами готовятся к тренировкам, а она всегда была рядом: проводила разминки, раскатки, основную тренировку, занятия по физической подготовке. Иногда мы даже занимались с ней хореографией. Ей было интересно охватывать абсолютно всё, она очень глубоко погружалась во все процессы, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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