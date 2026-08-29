Елена Радионова призналась, что не жалела о решении завершить карьеру

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова рассказала, как принимала решение завершить карьеру. Она объявила о нём в 2020 году.

— Вы долго шли к решению о завершении карьеры?

— Да. Перед окончательным решением я несколько раз давала себе шанс. Был сложный период во время олимпийского сезона, и я решила начать всё с чистого листа, отдать себя полностью, приложить все силы. Когда я принимала решение, мне не было обидно, потому что я понимала: сделала максимум из того, на что была способна. Я была честна перед собой и действительно сделала всё, чтобы вернуться на прежний уровень, но результат меня не устраивал. Поэтому решила, что моё время, наверное, прошло, пора давать дорогу молодым, заниматься чем-то другим.

— Был ли после завершения карьеры момент, когда вы жалели о своём решении?

— Нет, вообще никогда в жизни. Когда я завершила карьеру, это было похоже на глоток свежего воздуха. В первый день мне казалось, что я самый счастливый человек на свете, потому что ты словно освобождаешься. У тебя больше нет жёсткого расписания, постоянных обязательств. Появляется ощущение лёгкости и свободы. Конечно, потом приходит осознание, что так, как было раньше, уже никогда не будет, нужно искать что-то новое. Но первое время для меня это были абсолютный отдых и релакс. Голова просто начала отдыхать, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом