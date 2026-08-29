Илья Малинин жёстко раскритиковал возможные изменения правил в отборе на финал ГП ISU

Олимпийский чемпион в командном турнире, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин раскритиковал возможные изменения в правилах ISU по отбору в финал Гран-при.

«Квалификация в финал Гран-при через мировой рейтинг? Что? Что вообще происходит? Что это за фигня с ISU? Весь смысл финала Гран-при заключался в том, чтобы люди могли участвовать в этапах Гран-при, кататься как можно лучше, если они попадали в шестёрку лучших, могли бы квалифицироваться в финал Гран-при. Но теперь, если они будут определять это по мировому рейтингу, буквально для кого-то вроде меня это означает, что мне вообще не нужно участвовать в этапах Гран-при, и я всё равно смогу попасть в финал. Блин, им серьёзно нужно подумать, что они делают.

Нам нужно многое изменить в ISU, потому что сейчас всё выглядит так, будто они пытаются уничтожить этот вид спорта, а не возродить его, особенно в год после Олимпиады — сейчас просто полный хаос, как будто они хотят, чтобы люди бросали себе вызов, им нужно, чтобы люди работали над всеми видами, над всем содержанием, над всеми аспектами — над всем своим набором умений: прыжки, вращения, хореография — это просто так сложно.

Дело в том, что они пытаются… Представьте, у них, скажем, вот так: прыжки — здесь, а навыки катания — здесь, верно? Это то, как оценивают выступление. И вот что они пытаются сделать: они пытаются опустить прыжки вниз, чтобы они оказались на одном ур