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«У обеих есть что доказывать». Радионова — о мотивации Трусовой и Валиевой

«У обеих есть что доказывать». Радионова — о мотивации Трусовой и Валиевой
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова высказалась о возвращении в спорт Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой).

«Мне кажется, это будет очень интересное противостояние. У обеих есть что доказывать, у каждой своя цель. Камиле, конечно, хочется вернуться на прежний уровень и забрать свои титулы. А Саша, если едет на соревнования, мне кажется, только за золотом. Это будет очень интересная борьба. Хочу обеим пожелать удачи и, самое главное, получать удовольствие от того, что они делают», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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