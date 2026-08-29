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«Сейчас я практически не живу фигурным катанием». Радионова — о жизни после спорта

«Сейчас я практически не живу фигурным катанием». Радионова — о жизни после спорта
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова рассказала о своей жизни после завершения карьеры.

— Насколько сильно изменилась ваша жизнь после спорта?
— Сейчас я практически не живу фигурным катанием. У меня совершенно другая жизнь и другой круг общения. Из фигурнокатательной тусовки я, наверное, общаюсь только с Сашей Трусовой и, когда приезжаю в Москву, всегда заезжаю к Елене Германовне [Буяновой]. После спорта я постепенно переключилась на футбол – так получилось, что мой муж – футболист. Я стала интересоваться другим видом спорта. Конечно, какое-то время фигурное катание всё равно занимало бо́льшую часть моей жизни: было много мастер-классов, я работала с детьми, ставила программы, но сейчас мы живём обычной жизнью, и я занимаюсь детьми.

За фигурным катанием я, конечно, слежу, однако уже не так пристально, как раньше. Когда ты работаешь с детьми, нужно постоянно быть в повестке, смотреть соревнования, следить за тенденциями, смотреть, кто как выступает, а сейчас я слежу за фигурным катанием уже как зритель, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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