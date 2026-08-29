«Только родила, прошло несколько месяцев». Радионова — об участии в шоу Медведевой

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова поделилась опытом своих выступлений в ледовых шоу.

— Вы участвовали во многих шоу. Какое стало для вас самым запоминающимся и почему?

— Наверное, конечно же, Art on Ice – это то шоу, в котором, мне кажется, хотят поучаствовать все фигуристы мира. Это очень статусное шоу, и я очень счастлива, что мне посчастливилось выступить там два раза. Также я бы выделила шоу Ким Ю На, которое проходило в Корее. Там был по-настоящему мировой состав звёзд. Когда катаешься рядом с такими спортсменами, просто не веришь, что это действительно происходит. Было очень много классных японских шоу, и я горжусь, что мне удалось выступить в них.

— Как вы отреагировали на приглашение Жени Медведевой поучаствовать в её шоу, приуроченному к её юбилею?

— В шоу Жени Медведевой всё получилось достаточно спонтанно. Она написала: «Девочки, не хотите возродить нашу тройку?» Конечно, мы сразу согласились. Тогда только-только родила, прошло всего несколько месяцев, думала: как я буду выступать? Я ещё не была в такой форме, практически не каталась. Но конечно хотелось выступить, снова почувствовать эту атмосферу – когда зал просто ревёт, аплодирует, и в нём возникает невероятная энергетика. В итоге я полетела буквально на пару дней, чтобы выступить у Жени. Готовилась, каталась, старалась, чтобы всё выглядело достойно. Конечно, когда ты около четырёх лет не катаешься, вернуться в форму достаточно тяжело, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.