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Елена Радионова высказалась о возвращении Трусовой

Елена Радионова высказалась о возвращении Трусовой
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка мира среди юниоров, а ныне хореограф Елена Радионова поделилась мыслями о перспективах серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) по возвращении в спорт после рождения сына Михаила.

«Саша уникальная фигуристка. После родов она вернулась в прекрасную форму и уже прыгает четверные. Я, честно говоря, верю, что она ещё сможет выиграть Олимпиаду. С её настроем и характером ей действительно могут покориться любые вершины», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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