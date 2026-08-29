Радионова рассказала, что ментально повзрослела после рождения детей

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова рассказала, как неё повлиял статус матери.

— Что в вас сильнее всего изменилось после рождения детей?

— Наверное, я всё-таки ментально повзрослела. Стала по-другому смотреть на многие вещи. Ты уже понимаешь, что не находишься на первом месте в собственной жизни. Прежде чем что-то сделать, ты думаешь о детях. Всё своё расписание подстраиваешь под них. Но с появлением детей в семье становится больше любви. Они буквально окутывают всё своей любовью, и тебе хочется отдавать им ещё больше, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.