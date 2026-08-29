«Гуменника должны были поставить выше». Радионова — об Олимпийских играх в Милане

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, а ныне хореограф Елена Радионова поделилась впечатлениями от турнира фигуристов на Олимпиаде-2026 в Милане.

— Как Вам Олимпийские игры в Милане? За кого болели?

— Болела за Аделию Петросян и Петра Гуменника. Считаю, что они выступили хорошо. Несмотря на какие-то небольшие помарки, нужно помнить, что для ребят это был первый настолько серьёзный международный старт, огромная ответственность и нагрузка. Они выступили достойно, большие молодцы.

Мне, конечно, кажется, что Петра должны были поставить выше. Он выполнил очень сложный контент, подобный уровень заявляли только Илья Малинин и он. Но ребята в любом случае выступили хорошо, а оценки и баллы — это уже второй вопрос, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.