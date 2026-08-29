Гуменнику пришлось делать фото для ISU в аэропорту

Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, при каких обстоятельствах делал новое фото для профиля на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я старался соблюсти все параметры, которые были: белый или прозрачный фон, чтобы кадр был правильно центрирован. Специально устрашающе выглядеть я не собирался, но, видимо, довольно сложно сделать такое фото, поэтому лицо у меня такое сосредоточенное.

Фотографию делал сам, потому что я был в это время в аэропорту, надо было срочно это сделать. Пришлось самому делать селфи и вручную поменять фон», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.