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Тамара Москвина объяснила отсутствие Мишиной/Галлямова на мастер-классе в Игоре

Тамара Москвина объяснила отсутствие Мишиной/Галлямова на мастер-классе в Игоре
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему на мастер-классе в Игоре отсутствовала российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«На мастер-класс в Игоре мы приглашаем спортсменов, которых мы хотим посмотреть, как они готовы к тем или иным стартам или прокатам. Необходимости в просмотре программы Мишиной и Галлямова особенной не было. Потом чисто по-человечески, в связи с тем, что им не дали статус нейтральных спортсменов, а такое обещание было, спортсменам, которые находятся в таком же положении, как и они, статус был присвоен. Поэтому чисто по-человечески это маленькое эмоциональное освобождение от необходимости выступать в плохом настроении», – передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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