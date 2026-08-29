Тамара Москвина объяснила отсутствие Мишиной/Галлямова на мастер-классе в Игоре

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему на мастер-классе в Игоре отсутствовала российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«На мастер-класс в Игоре мы приглашаем спортсменов, которых мы хотим посмотреть, как они готовы к тем или иным стартам или прокатам. Необходимости в просмотре программы Мишиной и Галлямова особенной не было. Потом чисто по-человечески, в связи с тем, что им не дали статус нейтральных спортсменов, а такое обещание было, спортсменам, которые находятся в таком же положении, как и они, статус был присвоен. Поэтому чисто по-человечески это маленькое эмоциональное освобождение от необходимости выступать в плохом настроении», – передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.