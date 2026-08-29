Пётр Гуменник объяснил, почему едет на турнир в Японию

Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, по какой причине принял решение выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

«Начинаю сезон, цели — выйти на международные соревнования, показать хороший уровень, попробовать спрогрессировать, показать результаты лучше, чем в прошлом сезоне.

Почему решили сразу заявиться на турнир в Японии? Очень интересный хороший «Челленджер», много интересных соперников, важно сразу набрать технический минимум, чтобы попробовать попасть на этапы Гран-при», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.