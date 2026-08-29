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Гуменник ответил, получил ли визу в Японию перед первым международным стартом сезона

Гуменник ответил, получил ли визу в Японию перед первым международным стартом сезона
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Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник поделился статусом своей визы в Японию. Гуменник в начале сентября примет участие в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup.

«Виза готова, первого числа вылетаю», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Соревнования пройдут в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября и станут для россиян первыми после возвращения на международную арену на взрослом уровне.

Новую короткую программу на сезон-2026/2027 Гуменнику поставила канадский хореограф и чемпионка мира в танцах на льду Ше-Линн Бурн. Над произвольной программой Пётр работал в России с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

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