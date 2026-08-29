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«У нас хороший тандем». Гуменник — о тренировках с Арутюняном в Америке

«У нас хороший тандем». Гуменник — о тренировках с Арутюняном в Америке
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Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал о сотрудничестве с тренером Рафаэлем Арутюняном. В межсезонье-2026 Гуменник провёл несколько недель в США, работая с именитым специалистом.

«Я и в прошлом году сотрудничал с Рафаэлем Владимировичем и до этого. Сотрудничество длится уже довольно давно, больше пяти лет мы на связи, у нас образовался очень хороший тандем. Мы друг другу очень хорошо подходим как спортсмен и тренер.

Всегда нахожу что-то новое, получается у меня улучшать качество некоторых элементов», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

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