«У нас хороший тандем». Гуменник — о тренировках с Арутюняном в Америке

Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал о сотрудничестве с тренером Рафаэлем Арутюняном. В межсезонье-2026 Гуменник провёл несколько недель в США, работая с именитым специалистом.

«Я и в прошлом году сотрудничал с Рафаэлем Владимировичем и до этого. Сотрудничество длится уже довольно давно, больше пяти лет мы на связи, у нас образовался очень хороший тандем. Мы друг другу очень хорошо подходим как спортсмен и тренер.

Всегда нахожу что-то новое, получается у меня улучшать качество некоторых элементов», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.