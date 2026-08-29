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Гуменник – о советах Москвиной: она просит держать их в секрете, они дают преимущество

Гуменник – о советах Москвиной: она просит держать их в секрете, они дают преимущество
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Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, какую поддержку ему оказывает тренер Тамара Москвина.

«Тамара Николаевна даёт самые важные, глобальные советы, но просит их держать в секрете, потому что они дают некоторое преимущество», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник начнёт международный сезон-2026/2027 на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Новую короткую программу на сезон-2026/2027 Гуменнику поставила канадский хореограф и чемпионка мира в танцах на льду Ше-Линн Бурн. Над произвольной программой Пётр работал в России с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

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