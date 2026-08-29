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Южнокореец Чхои одержал победу на втором этапе ЮГП ISU в Риге в соревнованиях одиночников

Южнокореец Чхои одержал победу на втором этапе ЮГП ISU в Риге в соревнованиях одиночников
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Южнокорейский фигурист Хапин Чхои одержал победу на втором этапе серии юниорского Гран-при ISU — 2026 в Риге, Латвия. Чхои завершил соревнования, набрав 246,61 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Рига, Латвия
Юноши. Произвольная программа
29 августа 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Хапин Чхои
Южная Корея
246.41
2
Чэ Кын Ли
Южная Корея
229.77
3
Эан Вайлер
Швейцария
221.73

Второе место на этапе занял ещё один представитель Южной Кореи Чэ Кын Ли (229,77 балла). Замкнул тройку призёров швейцарский фигурист Эан Вайлер, который набрал 221,73 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU 2026. Второй этап. Рига (Латвия). Юноши:

1. Хапин Чхои (Южная Корея) – 246,61.
2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) – 229,77.
3. Эан Вайлер (Швейцария) – 221,73.
4. Сэна Такахаши (Япония) – 213,