Южнокореец Чхои одержал победу на втором этапе ЮГП ISU в Риге в соревнованиях одиночников

Южнокорейский фигурист Хапин Чхои одержал победу на втором этапе серии юниорского Гран-при ISU — 2026 в Риге, Латвия. Чхои завершил соревнования, набрав 246,61 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Второе место на этапе занял ещё один представитель Южной Кореи Чэ Кын Ли (229,77 балла). Замкнул тройку призёров швейцарский фигурист Эан Вайлер, который набрал 221,73 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU 2026. Второй этап. Рига (Латвия). Юноши:

1. Хапин Чхои (Южная Корея) – 246,61.

2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) – 229,77.

3. Эан Вайлер (Швейцария) – 221,73.

4. Сэна Такахаши (Япония) – 213,