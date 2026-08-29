Радионова объяснила, почему Петросян не показала максимум на Олимпиаде

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова объяснила, почему трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян не смогла показать максимум на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Аделия уже не первый сезон является лидером нашей сборной, и на неё, конечно, возложены большие надежды, а нести такую ответственность непросто. Кроме того, у неё был непростой период взросления. Мы знаем, что пубертат у девушек часто тяжело проходит именно в спортивном плане. Были и травмы, о которых она сама говорила. Думаю, всё это постепенно накопилось.

Плюс Аделия максималистка, это видно по её характеру. Возможно, именно сочетание этих факторов не позволило ей показать свой абсолютный максимум, но я ещё раз хочу сказать: она прекрасно выступила и достойно представила свою страну», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.