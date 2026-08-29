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Радионова объяснила, почему Петросян не показала максимум на Олимпиаде

Радионова объяснила, почему Петросян не показала максимум на Олимпиаде
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Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова объяснила, почему трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян не смогла показать максимум на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Аделия уже не первый сезон является лидером нашей сборной, и на неё, конечно, возложены большие надежды, а нести такую ответственность непросто. Кроме того, у неё был непростой период взросления. Мы знаем, что пубертат у девушек часто тяжело проходит именно в спортивном плане. Были и травмы, о которых она сама говорила. Думаю, всё это постепенно накопилось.

Плюс Аделия максималистка, это видно по её характеру. Возможно, именно сочетание этих факторов не позволило ей показать свой абсолютный максимум, но я ещё раз хочу сказать: она прекрасно выступила и достойно представила свою страну», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

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