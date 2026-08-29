«Не считаю, что это деградация». Радионова — о победе Алисы Лью на Олимпиаде

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова высказалась о победе американки Алисы Лью на Олимпиаде 2026 года в Милане.

— Многие обсуждают победу Алисы Лью и говорят о деградации женского фигурного катания. Согласны ли вы с этим?

— Нет, я не считаю, что это деградация. Почему это вообще должно быть деградацией? Алисе выпал шанс, и она им воспользовалась. У нас ведь тоже после времён Саши Трусовой стало гораздо меньше четверных прыжков в женском одиночном катании, но мы же не говорим, что это деградация.

Фигурное катание развивается волнообразно. В какой-то период особенно сильным становится один вид, в другой – другой. Сейчас, например, очень сильное мужское одиночное катание. Но если вспомнить, что было пять-семь лет назад, ситуация была другой», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.