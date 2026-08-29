Вайцеховская прокомментировала изменение правил ISU в выборе запасных для этапов Гран-при

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на изменения в правилах ISU, касающихся допуска запасных фигуристов до участия в этапах Гран-при под своей эгидой.

«Изменения правил ISU по допуску фигуристов к этапам Гран-при я бы рассматривала не с точки зрения логики, а с точки зрения нижеследующего диалога из романа Джека Лондона.

— Вы что, не понимаете? Он сдал самому себе четыре туза, я своими глазами видел.

— Знаешь что, любезный, ступай-ка отсюда. Ничего ты в покере не понимаешь. Сдача-то его, верно?

На самом деле больше всего жаль, что многочисленные уверения руководителей ФФККР в том, что они постоянно находятся в диалоге с ISU, обернулись пшиком. Понятно же, что никто не собирается с нашей федерацией ничего обсуждать, не говоря уже о том, чтобы о чём-то договариваться. Очередной запрет (а нынешнее изменение правил выглядит именно не слишком завуалированным запретом) сваливается в тот момент, когда совершенно его не ждёшь, и бьёт по самой уязвимой категории — спортсменам.

Хотя здесь как посмотреть. Что у Петра Гуменника, что у Аделии Петросян, если она примет решение идти в сезон, главная задача, полагаю, не заработать денег на Гран-при, а попытаться стать тем единственным участником от страны, кто сумеет в следующем году отправиться на главные старты. Конкуренция у обоих внутри России достаточно вы