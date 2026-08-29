Фото: Трусова и Игнатов едут на свадьбу Медведевой и Гайнутдинова

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала, как вместе со своим мужем фигуристом Макаром Игнатовым собиралась на свадьбу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и известного танцовщика Ильдара Гайнутдинова. Торжество состоится сегодня, 29 августа.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Это мы пару дней назад на свадьбу к Жене и Ильдару собирались, сейчас уже выезжаем», – написала Трусова в своём телеграм-канале.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве члена жюри. В ноябре 2025 года фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».