«То, что от них ожидалось, они исполнили». Радионова — о выступлении юниоров в Сиане

Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова высказалась о результате российских фигуристов на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай.

Ранее отечественные спортсмены одержали победы во всех дисциплинах.

— Наши юниоры уже откатали свой первый этап в Китае, где завоевали четыре золота из четырёх возможных. Как вам их выступления?

— Юниоры вообще у нас классные – и Лев Лазарев, и Софья Дзепка. Также из одиночников мне очень нравятся Арсений Федотов и Елена Костылева. Соню я помню ещё с тех времён, когда она только начинала делать первые шаги у Ирины Нифонтовой. Мы катались в одно время, она выходила со мной на лёд. Уже тогда было видно, что она очень талантливая девочка и у неё большое будущее в фигурном катании. Соня уже тогда выделялась среди многих, поэтому то, что она сейчас показывает, – результат её упорных тренировок. Но, помимо этого, она действительно очень талантливая: прекрасно чувствует музыку, у неё прекрасные линии. Когда мы с ней работали, ей можно было сказать: «Вот это сделай, это сделай», – и она очень хорошо впитывала информацию. С ней было легко работать ещё и потому, что она прекрасно слышит музыку. Какие-то моменты она могла даже добавить от себя, и это действительно было интересно. Соня по-своему видела какие-то детали, и это как раз её фишка.

Все ребята молодцы. То, что от них ожидалось, то, что планировалось, они исполнили и выиграли золото. Поэтому здорово, что уже в начале сезона они показали классный уровень. Понятно, что где-то могут быть какие-то помарки и так далее, но это только начало сезона. Я думаю, от старта к старту они будут совершенствоваться. Поэтому молодцы, что уже на старте показали очень хороший уровень и завоевали первые места, – это то, что от них ждали. Они выполнили то, что планировали. Дальше, конечно, ждём от них такого же результата на втором этапе Гран-при, – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.