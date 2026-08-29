Французы Муаден/Биго выиграли этап Гран-при среди юниоров в Риге в танцах на льду

Французские фигуристы Данья Муаден и Тео Биго, выступающие в танцах на льду, стали победителями второго этапа Гран-при ISU среди юниоров. От судей за два танца они получили 162,57 балла.

Серебряными призёрами соревнований стали американцы Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр, набравшие 159,04 балла. Тройку лидеров замкнули Эникё Кобор и Зоард Кобор (Германия), получившие 142,33 балла.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 162,57.

2. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 159,04.

3. Эникё Кобор/Зоард Кобор (Германия) — 142,33.

4. Лоренс Брьер/Эрл-Джесси Селестино (Канада) — 140,77.

5. Луиза Коас-Боже/Даниил Гришин (Франция) — 139,77.

6. Виктория Карандюк/Алексей Карандюк (Канада) — 133,39.