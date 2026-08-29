Радионова назвала самый тяжёлый момент в своей карьере

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова рассказала о моменте, который считает самым тяжёлым в своей карьере.

«Было сложно пережить два серебра на чемпионатах Европы, потому что я считаю, что одно из них точно должно было быть золотом. Но при этом я всегда верила, что мне обязательно повезёт в другом. Сейчас какой-то особой досады в памяти не осталось. Мне кажется, всё, что было сделано, было сделано с любовью и полной самоотдачей. Иногда бывало сложно, но все эти моменты были по-своему классными», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.