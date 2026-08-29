15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Радионова назвала самый тяжёлый момент в своей карьере

Радионова назвала самый тяжёлый момент в своей карьере
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова рассказала о моменте, который считает самым тяжёлым в своей карьере.

«Было сложно пережить два серебра на чемпионатах Европы, потому что я считаю, что одно из них точно должно было быть золотом. Но при этом я всегда верила, что мне обязательно повезёт в другом. Сейчас какой-то особой досады в памяти не осталось. Мне кажется, всё, что было сделано, было сделано с любовью и полной самоотдачей. Иногда бывало сложно, но все эти моменты были по-своему классными», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Катариной Жихор.

Материалы по теме
«Верю, что Трусова ещё выиграет Олимпиаду». Интервью с Еленой Радионовой
Эксклюзив
«Верю, что Трусова ещё выиграет Олимпиаду». Интервью с Еленой Радионовой
Комментарии <