Состоялась свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева вышла замуж. Её избранником стал известный танцовщик Ильдар Гайнутдинов.

Торжество прошло в Москве. Среди гостей были замечены фигуристы Александра Трусова (Игнатова), Макар Игнатов, Александра Бойкова, Анастасия Скопцова, Елизавета Худайбердиева, а также тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз и продюсер Яна Рудковская.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве члена жюри. В ноябре 2025 года фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».